Свыше 85 тысяч человек посетили программы ко Дню России в парках Подмосковья

Площадками для масштабного празднования Дня России 12 июня стали 87 парков Подмосковья. По данным Министерства культуры и туризма региона, их посетили свыше 85 тысяч человек.

Общеобластное мероприятие «С Россией в сердце» объединило десятки тысяч жителей и гостей региона, которые участвовали в мастер-классах, посещали выставки и наслаждались концертной программой.

В сквере имени Зайцева в Коломне гости могли сделать памятные фото в тематических фотозонах «Триколор моей страны», научиться историческим танцам и создать брошь из лент в цветах российского флага. Ярмарка изделий народных промыслов и ручной работы пользовалась особым успехом у посетителей, а завершился праздник красочным концертом.

Дубна встретила праздник велопробегом «Путешествие по России», который стартовал в парке «Набережная имени Д. И. Менделеева». Детей развлекали аниматоры и ростовые куклы, а взрослые могли попробовать себя в народных ремеслах. Кульминацией стало выступление лучших творческих коллективов города.

Лосино-Петровский удивил гостей парка «Свердловский» открытым микрофоном «Читающая Россия» и молодежным флешмобом. Вечером под открытым небом прозвучала «Симфония России» в исполнении духового оркестра Детской школы искусств имени И. Ф. Обликина.

Центральный парк Зарайска стал местом торжественного шествия с российским триколором, мастер-классов по росписи матрешек и викторины на знание истории страны. Особый восторг у детей вызвала гигантская раскраска-карта России.

Одинцово сделало ставку на танцы — в местном парке культуры, спорта и отдыха проходили уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги. Для гостей также подготовили праздничную ярмарку и концерт.