Свыше 85 тысяч человек посетили фестиваль народного творчества в Реутове

Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» прошел в Подольске вблизи культурного центра «Дубровицы». Его посетили более 85 тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, на фестивале выступила труппа областного театра «Русский балет». Артисты исполнили фрагмент из «Привала кавалерии».

Фестиваль прошел в округе в 15-й раз. В нем поучаствовали 28 творческих коллективов из 18 муниципалитетов. Их оценивали экспертное жюри, а лауреаты получили награды.

«Также в рамках события были организованы сельскохозяйственная выставка и ярмарка народных промыслов. Помимо этого, для гостей подготовили фудкорты, зону аттракционов, музейный квартал и многое другое», — добавили в ведомстве.

Центр «Дубровицы» включает в себя концертно-театральный зал на 600 мест, выставочный зал, место для мероприятий на 150 человек. В учреждении также есть редкий орган, изготовленный в Германии по технологии XIX века.

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