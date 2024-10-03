Еще 800 пациентов прошли углубленное медицинское обследование в Мытищах

Более 800 жителей региона с начала года прошли обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи. Выявить онкологию на ранней стадии удалось у 30 пациентов.

День открытых дверей прошел в Центре амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы. Пройти углубленное обследование по диагностике онкологических заболеваний могли все желающие. Более ста пациентов из Мытищ, Пушкино и других городов посетили центр амбулаторной онкологической помощи в День открытых дверей.

Пациенты смогли пройти комплексное обследование и получить консультацию врачей-онкологов, урологов, гинекологов и стоматологов за один день. Спектр диагностических исследований, который провели специалисты, выявил у некоторых пациентов патологии полости рта, образование щитовидной железы и кожи. Пациентам с нарушениями специалисты назначили дополнительные исследования, в том числе в медицинских центрах региона.

Очередная десятая подобная акция пройдет уже в октябре на базе одной из крупных поликлиник Мытищ. Углубленное обследование в Мытищинском центре амбулаторной онкологической помощи с начала года прошли более 800 жителей региона, у 30 выявили онкологию на ранней стадии заболевания.

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