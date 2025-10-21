Свыше 800 пациентов прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания в Химках

Стационар кратковременного пребывания, где с начала года уже прошли лечение более 800 пациентов, функционирует в Химкинской клинической больнице. Такие отделения рассчитаны на тех, кому не нужна длительная госпитализация.

Медицинскую помощь там оказывают как взрослым, так и детям по разным направлениям. Наибольшим спросом пользуются хирургия, урология, травматология, гинекология и офтальмология.

«Этот формат стационара позволяет пациентам получать эффективную помощь без задержек и лишнего пребывания в больнице, что облегчает процесс выздоровления и возвращения к обычной жизни», – поделилась депутат, председатель Совета медицинских сестер Надежда Смирнова.

Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов пояснил, что помощь оказывается в короткие сроки. Сначала происходит оформление истории болезни и сбор анамнеза в разговоре с лечащим врачом, однако основную информацию о пациенте врач уже имеет благодаря электронной медицинской карте, заведенной в поликлинике.

Также нет необходимости проходить анализы в больнице — их сдают по месту жительства в поликлинике, где и оформляют направление на операцию. Все процедуры выполняются с применением малоинвазивных методов, что сокращает время восстановления. После вмешательства пациент остается в палате и при отсутствии осложнений и стабильном состоянии выписывается на амбулаторное лечение в тот же день.

Стационары кратковременного пребывания открылись в этом году в Московской области на базе 55 медицинских учреждений, где уже получили помощь около 27 тысяч человек.