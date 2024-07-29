Свыше 800 дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье за выходные

Дорожные службы Московской области устранили более 800 дефектов покрытия за выходные. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

На муниципальных дорогах наибольшее количество ям отремонтировали в Рузе — 222. На втором месте оказался Зарайск — 91, на третьем — Химки — 87. На региональных дорогах за два дня устранили 77 дефектов в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцове.

Напомним, дорожные службы регулярно обследуют покрытие и проводят ямочный ремонт. Жители могут сообщить о ямах через портал «Добродел», после чего дефекты регистрируют и устраняют. Весь процесс фиксируют в системе контроля и планирования работ (СКПДИ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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