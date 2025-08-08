Свыше 80 тысяч тонн тепличных овощей вырастили в Подмосковье с начала года

С начала года аграрии Московской области собрали около 83 тысяч тонн свежих овощей, выращенных в защищенном грунте. Использование передовых технологий позволяет региону получать урожай в течение всего года.

В прошлом году Подмосковье внесло значительный вклад во всероссийский объем тепличной продукции, заняв 8% от общего показателя, — 135,5 тысяч тонн.

Среди основных культур преобладают огурцы и томаты. Так, урожай огурцов с января достиг 55,5 тысячи тонн. Он состоит из различных сортов: короткоплодных, среднеплодных и длинноплодных.

В регионе также собрали 25,7 тысячи тонн томатов, в том числе черри, сливовидные и коктейльные.

Лидерами производства стало предприятие «Агрокультура Групп» в Кашире, где урожай превысил 40 тысяч тонн. Делее следуют «Луховицкие овощи» (более 20 тысяч тонн) и «Центральный маркет» в Электростали (свыше 10 тысяч тонн).

Общая площадь тепличных комплексов в Московской области сейчас превышает 228 гектаров. Все они оборудованы системами климат-контроля и автоматизации, что способствует высокой эффективности производства.