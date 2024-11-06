Свыше 80 компаний стали резидентами ОЭЗ Подмосковья с начала года

Обширная конференция, посвященная мерам государственной поддержки бизнеса, прошла на базе СберУниверситета в Московской области. В мероприятии приняли участие представители правительства региона, Фонда развития промышленности, государственной корпорации ВЭБ.РФ, а также крупные промышленные компании.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула растущую роль финансовых институтов в реализации приоритетных проектов по обеспечению технологического суверенитета. Она рассказала об активном сотрудничестве Подмосковья с кредитными организациями в области предоставления государственной поддержки бизнесу.

Она уточнила, что Московская область и «Сбер» долгое время являются партнерами в реализации программ для поддержки бизнеса. Зиновьева отметила, что в регионе функционирует широкий спектр федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, а также уже созданы пять особых экономических зон (ОЭЗ) и 70 индустриальных парков. В 2024 году на этих площадках появились 82 новых резидента, объем инвестиций в проекты которых превышает 37 миллиардов рублей. Это создаст более четырех тысяч рабочих мест.

Министр добавила, что сейчас активно разрабатываются новые форматы государственных индустриальных парков, что положительно скажется на привлечении бизнеса и реализации проектов, направленных на технологический суверенитет страны.

На конференции обсуждались различные меры государственной поддержки бизнеса и выяснялось, какие из них пользуются наибольшим спросом. В числе востребованных программ находились фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ, займы Фонда развития промышленности, программы по промышленной ипотеке, поддержка лизинга и региональные меры поддержки инвестиций.

Вице-президент и председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов отметил, что «Сбер» активно участвует в государственных программах, ориентированных на поддержку крупных и средних предприятий. Представители этого сегмента могут выбрать наиболее подходящие для себя программы. По состоянию на октябрь 2024 года портфель кредитов с государственной поддержкой в Среднерусском банке составил 55,2 миллиарда рублей.