Свыше 80 деревьев и кустарников посадили на экологической акции в Подольске

В округе более 150 человек приняли участие в областной экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». В парке Победы у Дома культуры ЗиО 19 сентября активисты высадили свыше 80 деревьев и кустарников.

Парк украсили саженцами кленов разных сортов и сиренью. Со временем они создадут живописную аллею, которая станет украшением парка и любимым местом отдыха жителей.

«Такие акции являются выражением реальной заботы о родном округе, способствуют единению людей и помогают сохранить природу для тех, кто будет жить здесь завтра», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Каждый год в мае в парке Победы возле Дома культуры ЗиО проводят торжественное возложение цветов в память о воинах, павших в боях в период Великой Отечественной войны. У памятника «Вечная слава павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» собираются представители администрации округа, учащиеся образовательных учреждений, сотрудники машиностроительного завода «ЗиО-Подольск» и неравнодушные жители. Отдают дань памяти сотрудникам завода «ЗиО-Подольск», которые защищали Родину и построили легендарный бронепоезд «Подольский рабочий», прошедший путь до Берлина под артиллерийскими обстрелами.

Всероссийская акция по озеленению территории «День в лесу. Сохраним лес вместе» является частью федеральной экологической инициативы «Сохраним лес».