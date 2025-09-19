Свыше 80 человек приняли участие в спортивном празднике в Можайске

В Можайске прошел спортивный праздник «Самбо в парке Ривьера». Свое мастерство в рамках программы «Выбор сильных» партии «Единая Россия» продемонстрировали юные спортсмены.

В мероприятии также приняли участие тренеры школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В общей сложности к празднику присоединились 80 человек.

Его открыл координатор проекта, депутат Валерий Нагулин.

С приветственным словом выступил и глава Можайского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Денис Мордвинцев.

«Сплоченность и высокие результаты отмечаются и на региональном уровне. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в прошлом году открылся новый универсальный комплекс „Арсенал“», — подчеркнул он.

По словам Мордвинцева, популярность самбо в Можайске растет во многом благодаря работе Нагулина.

По Народной программе «Единой России» в округе активно обновляют спортивные объекты, в том числе стадион «Спартак». Там оборудуют современное футбольное поле с подогревом и трибуны для 1562 зрителей.