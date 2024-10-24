Свыше 80 бесхозных объектов оформили за 5 лет в собственность Люберец

Работа по вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот проводится в муниципалитете регулярно. С 2019 года было оформлено в собственность 86 таких объектов.

Глава округа Владимир Волков рассказал, что за эти годы в хозяйственный оборот было взято 14 объектов жилищно-коммунального хозяйства и столько же – благоустройства, а также 58 дорог.

«Это помогает восстанавливать неиспользуемое имущество, стимулирует развитие бизнеса и рост бюджетных доходов», — заявил руководитель муниципалитета.

Администрация получает сведения о неиспользуемом имуществе из обращений жителей округа, на личных приемах и выездных встречах, через социальные сети. Информация проверяется, после чего проводится техническая инвентаризация, готовятся документы. После получения судебного решения объект оформляется в муниципальную собственность.

«Потом проводим конкурентные процедуры по вовлечению объекта в хозяйственный оборот», — уточнил Владимир Волков.

Сейчас в реестре бесхозного имущества муниципалитета находятся 10 нежилых помещений, восемь объектов жилищно-коммунального хозяйства, четыре моста и пять дорог.

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