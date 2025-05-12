Свыше 8 тысяч обращений поступило в Систему-112 Одинцова с 5 по 11 мая

Наиболее часто поступавшие обращения, а именно 3031, касались вызова скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД жители обращались 1212 раз. За эту же неделю зафиксировали 151 вызов от МЧС и пожарной охраны, а также 254 обращения в газовую службу.

Во время одного из недавно произошедших случаев жильцы многоэтажки сообщили о сильном запахе газа в подъезде и начали проверять квартиры на этаже. Запах усиливался у одной из дверей, а пожилой мужчина, хозяин квартиры, не отвечал на стук. Соседи решили срочно вызвать экстренные службы. Прибывшие спасатели вскрыли дверь: внутри стоял сильный запах газа — пенсионер включил плиту и забыл ее выключить.

Потерявшего сознание мужчину немедленно передали медикам. Благодаря быстрой реакции соседей и слаженной работе спасателей его удалось вовремя доставить в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Специалисты службы напоминают, что иногда достаточно просто обратить внимание на происходящее вокруг, чтобы предотвратить серьезные последствия.