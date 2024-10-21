Свыше 8 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю

За неделю на дизайнерских каруселях в подмосковных парках прокатились 8,93 тысячи человек. Самым популярным стал аттракцион в Одинцове.

Как сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья, с 14 по 20 октября карусель в Одинцове посетили свыше 1,8 тысячи человек. Еще около 1,7 тысячи гостей прокатились на аттракционе в Сергиевом Посаде и 1,5 тысячи — в Домодедове.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Карусели установили в парках для разнообразия отдыха жителей и гостей региона. Каждый аттракцион имеет уникальное оформление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников сферы благоустройства с профессиональным праздником. Его впервые отметили в регионе 15 сентября.