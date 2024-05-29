Свыше 8 тысяч человек посетили театр «Наш дом» в Химках с начала весны

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Театр «Наш дом» в Химках принял свыше 8,6 тысяч зрителей с начала весны. Творческие коллективы представили 80 постановок в разных жанрах. Самые популярные спектакли — «Шукшинские рассказы», «Маскарад» и «Аленький цветочек».

Профессиональные артисты выступают перед зрителями разных возрастов, но постоянную аудиторию составляют дети в возрасте от четырех до 13 лет и взрослые от 23 до 63 лет.

«Труппа театра „Наш дом“ регулярно участвует в фестивалях и гастрольных проектах всероссийского и международного масштабов. Блистательные артисты, оригинальные режиссерские решения, яркий репертуар, построенный на образцах русской, зарубежной классики и современной драматургии, не перестают удивлять и притягивать зрительскую аудиторию со всего Подмосковья», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Театр работает в Химках 28 лет. Постановки проходят на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Недавно театр получил новейшее световое и звуковое оснащение, современные инструменты и сценические механизмы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

«Школа, а не тюрьма». Кого накажут за раздевание воронежских выпускников перед ЕГЭ

«Денежные чаи». Суд встал на сторону онколога в споре с травницей в Москве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте