Свыше 8 тысяч человек посетили театр «Наш дом» в Химках с начала весны

Театр «Наш дом» в Химках принял свыше 8,6 тысяч зрителей с начала весны. Творческие коллективы представили 80 постановок в разных жанрах. Самые популярные спектакли — «Шукшинские рассказы», «Маскарад» и «Аленький цветочек».

Профессиональные артисты выступают перед зрителями разных возрастов, но постоянную аудиторию составляют дети в возрасте от четырех до 13 лет и взрослые от 23 до 63 лет.

«Труппа театра „Наш дом“ регулярно участвует в фестивалях и гастрольных проектах всероссийского и международного масштабов. Блистательные артисты, оригинальные режиссерские решения, яркий репертуар, построенный на образцах русской, зарубежной классики и современной драматургии, не перестают удивлять и притягивать зрительскую аудиторию со всего Подмосковья», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Театр работает в Химках 28 лет. Постановки проходят на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского. Недавно театр получил новейшее световое и звуковое оснащение, современные инструменты и сценические механизмы.

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