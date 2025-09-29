Свыше 8 млрд рублей инвестировали в модернизацию стекольного завода в Клину

На «Клинском стекольном заводе» состоялся запуск обновленной производственной линии «Клин-1». Объем инвестиций в модернизацию и реконструкцию превысил восемь миллиардов рублей.

Соглашение о расширении предприятия было подписано в рамках ПМЭФ-2025.

«Компания намерена инвестировать в инвестпроект свыше 13 миллиардов рублей. Первым этапом компания модернизировала и реконструировала производственную линию полированного стекла. Инвестиции составляют 8,5 миллиарда рублей. Было создано 87 новых рабочих мест. Номинальная мощность новой линии составляет до 600 тонн стекла в сутки», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Обновленная линия «Клин-1» способна выпускать уникальное просветленное стекло толщиной от трех до 12 миллиметров и длиной до 12 метров. На него также можно наносить солнцезащитное и энергосберегающее магнетронное покрытие.

«При создании линии были использованы высокотехнологичные решения, которые обеспечат снижение выбросов углекислого газа, а также увеличат обратное использования стеклобоя в составе шихты. Это обеспечит практически полную безотходность производства», — рассказал генеральный директор предприятия «Клинский стекольный завод» Сергей Сретинский.

На заводе выпускают широкий ассортимент стекол с различными характеристиками, в том числе продукцию, не имеющую аналогов на отечественном рынке.

Основные заказчики предприятия — ведущие российские компании, занимающиеся переработкой сырьевого стекла для последующего использования в строительстве.

Подобрать площадку для реализации инвестиционных проектов в Московской области можно с помощью специальной карты.