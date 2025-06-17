Свыше 79 тысяч камер «Безопасного региона» оснастили ИИ в Подмосковье

Технологии искусственного интеллекта внедрили в работу 79 тысяч видеокамер в Подмосковье. Нейросеть помогает выявлять нарушения чистоты и порядка во дворах, а также распознает бездомных животных и незаконную торговлю.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, к проекту «Чистая территория» подключили более 66 тысяч камер системы «Безопасный регион». Они следят за порядком в 7,7 тысячи дворах. С момента их запуска было выявлено более 294 тысяч нарушений, а количество жалоб снизилось на 28%.

Свыше 9,7 тысячи устройств распознали 298 бездомных животных, еще 6,5 тысячи обнаружили более 47 тысяч нарушений правил торговли.

«Благодаря ИИ-проекту предотвращается продажа некачественных товаров и обеспечиваются равные условия для легального бизнеса», — отметили в ведомстве.

Кроме того, 114 камер следят за очередями на автобусных остановках и определяет самые проблемные места. Устройства определяют мусор, неправильную парковку и многое другое.

Узнать больше об ИИ-проектах Подмосковья можно на портале «Цифровой регион».