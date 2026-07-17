Свыше 77 тысяч заявок на компенсацию оплаты ЖКУ оформили в Подмосковье с января

С начала года жители Московской области направили свыше 77 тысяч электронных заявлений на получение компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Оформить выплату можно через региональный портал госуслуг в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Мера поддержки доступна льготным категориям жителей, зарегистрированным в Подмосковье, включая многодетные семьи, людей с инвалидностью, почетных доноров и сельских педагогов.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и указать реквизиты организации ЖКХ либо прикрепить документы, подтверждающие оплату.

В сервис встроен искусственный интеллект, который автоматически проверяет загруженные файлы, предупреждает о нечитаемых или неверно прикрепленных документах, а также определяет, подавал ли пользователь аналогичное заявление ранее. Услуга бесплатная.