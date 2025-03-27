Свыше 7,5 тысячи удостоверений тракториста выдали в Подмосковье с начала года

В Посмосковье можно подать заявление на получение удостоверения тракториста онлайн. На сайте госуслуг региона с начала года услугой воспользовались более 7,5 тысячи раз.

В Мингосуправления Московской области напомнили, что подать заявление могут в разделе «Документы для отдельных случаев» физические лица, которые имеют соответствующую профессию и прошли медицинское освидетельствование.

После авторизации на портале необходимо заполнить анкету и приложить документы, которые затем проверит искусственный интеллект.

Услуга платная — размер госпошлины составляет 500 рублей. Ответ поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.