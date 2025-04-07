Свыше 7,5 тысячи человек посетили программы в честь Дня здоровья в Подмосковье

Программы в честь Всемирного дня здоровья прошли в 56 парках Подмосковье 5 апреля. Их посетили более 7,5 тысячи человек.Они смогли поучаствовать в забегах и массовых зарядках, пройти обследование врача и сдать нормы ГТО.

В 37 парках 5 апреля прошли выездные диспансеризации. Обследование прошли более 900 человек. Еще на 35 площадках организовали лекции о здоровом образе жизни, а в 16 местах гости смогли сдать нормы ГТО. В 39 парках состоялись массовые зарядки, еще в 26 открыли беговой сезон.

Как рассказали в региональном Минкультуры, в Одинцовском парке культуры и отдыха прошел фестиваль скандинавской ходьбы, а также танцевальная программа. В лесопарке «Апаринки» гостей ждал забег на разные дистанции и массовая разминка с мастером спорта по биатлону, чемпионом России Дмитрием Егорушкиным.

Зумба-тренировка, соревнования по городошному спорту и квест провели в Лосино-Петровском, а в Воскресенске прошли викторины для детей.