Свыше 74 тысяч жителей Чехова вакцинировались от гриппа с начала сезона

В муниципалитете завершается очередной этап прививочной компании против гриппа. План по вакцинации исполнили на 60%.

Итоги прививочной кампании обсудили во время расширенного оперативного совещания, которое провел глава округа Михаил Собакин. По плану предполагалось охватить 76 030 жителей Чехова, среди которых 21 795 детей и 54 235 взрослых. По факту привито 74 607 человек. Период вакцинации от гриппа официально завершается.

План по прививочной кампании от пневмококковой инфекции лиц из групп риска удалось перевыполнить, он составил 101,7%. Вакцинацию прошли 3 151 человек старше 60 лет с сахарным диабетом, онкологией, болезнями сердечно‑сосудистой и дыхательной систем.

Массовые прививки в округе проводились в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Дети вакцинировались против вирусного гепатита B, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, а также вакцинация против кори, краснухи и эпидемического паротита. Взрослые прививались от дифтерии и столбняка, вирусного гепатита B, кори и краснухи. Вакцинация проводилась по утвержденному плану и в соответствии с темповыми графиками.