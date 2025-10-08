Свыше 700 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья с начала года

В этом году диспетчеры подмосковного Комлесхоза зафиксировали 919 случаев, когда жители и гости региона терялись в лесу. Помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов потребовалась более чем 700 грибникам и любителям прогулок на природе.

Всю необходимую информацию о них, в том числе о местах возможного нахождения и последнего выхода на связь, оперативно передавали в лесничества.

В ведомстве отметили, что всего в 2025 году на территории области заблудились 1234 человека. Только 190 из них смогли выбраться из леса самостоятельно.