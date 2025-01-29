Свыше 700 тысяч жителей Подмосковья получили рецепты на льготные лекарства за год

За год около 700 тысяч жителей Подмосковья получили льготные лекарства по рецептам. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Как рассказал глава регионального Минздрава Максим Забелин, всего за год в Подмосковье обеспечили лекарствами более 9,1 миллиона рецептов.

«Ежегодно увеличивается финансирование закупок лекарств. Так, в этом году на эти цели у нас предусмотрено 31,1 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда больше по сравнению с предыдущим», — сказал он.

Для получения бесплатных лекарств нужно входить в одну из льготных категорий. Среди них — инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, пациенты с сахарным диабетом и другие.

В министерстве добавили, что в прошлом году в регионе реализовали пилотный проект по обзвону роботом Светланой. Она напоминает пациентам о необходимости продлить рецепт и предлагает посетить телемедицинскую консультацию со специалистом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности строящейся больницы в Балашихе. В ней будет 26 профилей. Этот комплекс станет флагманским наряду с легендарным МОНИКИ.