Свыше 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья с начала года

В Подмосковье действуют пять особых экономических зон, а еще одна находится на этапе развития. В общей сложности на этих территориях создали 15900 рабочих мест.

Только с начала года в особых экономических зонах региона появилось почти 750 вакансий.

«Лидером по числу трудоустроенных является ОЭЗ „Дубна“, на втором месте — ОЭЗ „Исток“, на третьем — „Ступино Квадрат“», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Совокупные инвестиции в особые экономические зоны региона достигли 245 миллиардов рублей. Сейчас статус резидентов имеют около 220 компаний, включая семь новых участников, присоединившихся в текущем году.

«В Московской области действуют шесть особых экономических зон, одна из которых — „Большой Серпухов“ находится на начальном этапе создания. В ближайшее время и на этой площадке начнут появляться рабочие места для жителей Подмосковья», — добавила вице-премьер.