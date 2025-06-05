Свыше 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья с января по март

С января по март этого года в особых экономических зонах Подмосковья создали 745 рабочих мест. Общее количество работающих там специалистов почти достигло 16 тысяч.

Как рассказали в региональном Мининвесте, по количеству созданных рабочих мест за этот период лидируют «Дубна» и «Исток». Там приняли на работу 376 и 288 сотрудников.

«Промышленность на территориях подмосковных ОЭЗ продолжает развиваться — в январе–марте этого года на предприятиях, действующих на территориях наших ОЭЗ было создано 745 рабочих мест. Общее количество специалистов, работающих в ОЭЗ, составило почти 16 тысяч человек», — рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Всего в Подмосковье работают шесть особых экономических зон. Одна из них — «Большой Серпухов» — находится на начальном этапе создания. В ближайшее время там начнут создавать рабочие места.

Выбрать место для реализации инвестпроектов жители Подмосковья могут на инвестиционной карте региона.