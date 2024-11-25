Свыше 700 нарушений на объектах ЖКХ устранили в Подмосковье за неделю
За неделю аварийная служба Подмосковья поставила на контроль 721 технологическое нарушение на объектах ЖКХ. Все нарушения оперативно устранили.
Как рассказали в МинЖКХ региона, за неделю 142 технологических нарушения были связаны в подаче горячей воды. Еще 250 были связаны с отоплением, 210 — с электричеством и 117 — с водоотведением.
За неделю оперативные группы службы совершили 50 выездов и провели 49 антитеррористических мероприятий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жители смогут заключить договор на ТО газового оборудования онлайн. Это решение позволит повысить уровень безопасности и снизить риски для пользователей.
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