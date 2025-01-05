Свыше 70 жителей Сергиева Посада поддержали первую в 2025 году донорскую акцию

Московский областной центр крови организовал первую выездную донорскую акцию 2025 года в преддверии Рождества. Она прошла в центральной библиотеке имени Розанова в Сергиевом Посаде. В рамках мероприятия кровь сдали 75 человек.

День донора прошел в праздничной атмосфере, и сотрудники центра подготовили небольшие памятные сувениры для всех участников. Донорство в это время года стало настоящим подарком для пациентов, которые нуждаются в переливании.

Директор библиотеки Наталия Дыркова подчеркнула, что очень рада участвовать в столь значимом и благородном деле. Она поздравила всех с наступившим годом и выразила надежду, что каждый будет здоров и счастлив.

Дыркова также отметила, что библиотека продолжит проводить важные добрые мероприятия. Она поблагодарила выездную бригаду Московского областного центра крови за их значительный вклад в акцию.

По словам Дырковой, благодаря их усилиям удалось собрать значительное количество доноров и оказать помощь тем, кто остро нуждается в крови.