Свыше 70 тысяч рабочих мест создали в индустриальных парках Подмосковья

В Московской области резиденты индустриальных парков создали около 72 тысяч рабочих мест. Сегодня каждая четвертая новая вакансия в регионе появляется именно на этих площадках.

О перспективах инвестиционного развития региона заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева рассказала во время встречи с китайскими инвесторами, которая прошла в бизнес-парке «Гринвуд».

В рамках мероприятия обсуждались возможности для размещения производств и меры поддержки, которые Подмосковье предоставляет российским и зарубежным компаниям.

«Сегодня на площадках ИП расположены более 1,5 тысячи предприятий-резидентов. Каждый третий резидент индустриальных парков России работает на одной из подмосковных площадок. Заполняемость индустриальных парков региона составляет порядка 90%», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Спрос на готовую промышленную инфраструктуру продолжает расти. В связи с этим в области развивают сеть государственных индустриальных парков нового формата. Речь идет о пяти площадках, создаваемых по принципу «5 в 1», где инвесторам предлагают полностью готовую инфраструктуру для запуска производств.

На территориях таких парков предусмотрены производственные помещения, инженерные сети и транспортная доступность, а также колледжи для подготовки кадров и общежития для сотрудников предприятий. Такой подход позволяет компаниям быстрее запускать производство и решать кадровые вопросы.

Подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте Подмосковья.