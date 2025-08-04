Свыше 70 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль в Истре

На территории Истринской сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское с 1 по 3 августа прошел масштабный гастрономический праздник — ежегодный фестиваль фермерской продукции. Мероприятие посетили свыше 70 тысяч человек.

Участие в фестивале приняли 300 производителей из более чем 50 регионов России, включая Крым, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую и другие области

Подмосковье представили 75 местных фермерских хозяйств. Гости могли попробовать и приобрести разнообразные продукты: сыры, мясные и рыбные деликатесы, мед, выпечку, натуральные напитки и сладости.

Отдельную экспозицию составили изделия 25 виноделен и мастеров народных промыслов.

Для детей организаторы подготовили специальную программу с аттракционами, творческими мастерскими и контактной фермой, где можно было пообщаться с животными.

Кульминацией фестиваля стал «Сырный чемпионат России — 2025», определивший лучших производителей.

Высшие награды получили Макарьевская сырная Артель, «Шуйское подворье», Городецкая сыроварня и компания «Ипатов». Бри с трюфелем от компании «Ипатов» удостоили титула «Сырный Чемпион России — 2025».