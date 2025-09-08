Свыше 70 яхтсменов приняли участие в международном турнире в Мытищах

Третий этап престижной международной регаты Tenzor Elite Cup 2025, собравший свыше 70 яхтсменов из России и Белоруссии, завершился в Подмосковье. В акватории Пестовского водохранилища лучшие гонщики три дня подряд оспаривали лидерство.

Главный трофей этапа завоевала команда «Яхт-клуб Пирогово», которая уверенно удерживала лидерство с самого начала. Второе место досталось экипажу Aladdin, а бронзу взяла команда Baby’s Оn Fire, сделавшая впечатляющий рывок в финале.

Первый гоночный день прошел в условиях непредсказуемого ветра. В последующие дни слабый изменчивый ветер сделал борьбу еще напряженнее.

Соревнования стартовали 5 сентября. Торжественное открытие посвятили памяти выдающегося яхтсмена Андрея Балашова. С приветственными словами выступили почетные гости, среди которых были представители Государственной думы и Всероссийской федерации парусного спорта.

Соревнования прошли в яхт-клубе Tenzor Sailing Club при поддержке Министерства спорта России, ведомств Московской области и администрации городского округа Мытищи.

В шаге от пьедестала остановилась Ptichki Sailing Team, а пятая строчка досталась парусной школе «МореСолька», которую представили юные спортсмены.

Важной частью программы стали детские соревнования Tenzor Cup Junior, которые прошли 6 сентября. В рамках проекта участники встретились с чемпионами Константином Беспутиным и Эдуардом Скорняковым, членом сборной России Алиной Железновой и летчиком-космонавтом Героем России капитаном парусной команды «Роскосмоса» Сергеем Корсаковым.

После этого спортсмены вышли на воду и провели несколько гонок. Лучшей стала команда «Оптимисты», серебро взяла «Виктория», а бронза досталась «Оптярикам».

«Мы отлично завершили летний сезон Tenzor Cup Junior 2025. Очень приятно, что за три этапа в мероприятиях приняло участие много опытных ребят, а также тех, кто пришел в парусный спорт впервые», — поделилась впечатлениями старший тренер и руководитель соревнований Мария Фролова.

Гранд-финал пройдет в Сочи с 6 по 9 ноября.