Свыше 7 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за неделю

В Московской области продолжается ямочный ремонт дорог. За неделю рабочие устранили более 7,7 тысячи дефектов, из них около тысячи — за последние сутки, сообщили в Минтрансе региона.

На муниципальных дорогах за неделю отремонтировали свыше 2,6 тысячи ям, при этом, основную часть работ выполнили в Балашихе, Домодедове, Наро-Фоминске и Ленинском округе. На региональных трассах ликвидировали около пяти тысяч ям, больше всего — в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах.

Напомним, специалисты регулярно обследуют дорожную сеть и устраняют дефекты. Весь процесс фиксируется в системе контроля СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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