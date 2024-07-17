Свыше 7 миллиардов рублей инвестируют в проекты без тендеров в Подмосковье

Девять соглашений о реализации инвестиционных проектов на земле, предоставленной без проведения торгов, подписали в Подмосковье с начала года. Объекты создадут новые рабочие места для жителей региона.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что с начала года инвестиционный блок правительства заключил девять соглашений на общую сумму в 7,1 миллиарда рублей, что приведет к созданию более 320 новых рабочих мест в регионе.

«Каждого инвестора сопровождает персональный менеджер Мининвеста в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье», — добавила Зиновьева.

Например, в городском округе Бронницы компания «Агрос» осуществляет строительство гостиничного комплекса. Инвестор получил муниципальный земельный участок для осуществления проекта без проведения торгов. Стоимость инвестиций в проект оценивается в 195 миллионов рублей. Планируется завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию к 2027 году.

Согласно условиям передачи земельного участка в аренду без проведения торгов, инвестор имеет право в последующем выкупить его, если выполнены все обязательства. Сумма выкупа составляет всего 15% от кадастровой стоимости участка.

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