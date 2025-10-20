Свыше 6800 обращений поступило в Систему-112 Одинцовского округа за неделю

Большая часть обращений — 2971 — касалась вызовов скорой медицинской помощи. Кроме того, 1207 раз жители позвонили в полицию и ГИБДД. Специалисты отмечают, что особую настороженность вызывает рост обращений в газовую службу — 309 вызовов.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы Одинцовского округа напоминают, что с началом холодного сезона резко увеличивается риск отравления угарным газом из-за нарушения правил противопожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем. Самая высокая вероятность его появления — в квартирах с газовыми колонками и газовыми плитами, гаражах и подвалах, особенно если там велись ремонтные работы, а также в банях и частных домах с печным отоплением.

Напоминаем, что необходимо следовать основным правилам: не использовать для обогрева комнат самодельные приборы и газовые плиты, пользоваться печами только с исправными дымоходами, не работать в гаражах при включенном двигателе автомобиля.