Свыше 650 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с января

Свыше 650 многодетных Подмосковья получили бесплатные земельные участки с начала года. Всего за время действия программы поддержку оказали 38,1 тысячи семьям.

Как рассказали в региональном Минимуществе, за время действия закона больше всего участков семьям предоставили в Лотошине, Шаховской, Серебряных прудах, Ступине, луховицах и Долгопрудном.

«За пять месяцев обеспечены земельными участками 653 подмосковные семьи с тремя и более детьми в 41 городском округе. За 14 лет землю в нашем регионе получили 38190 многодетных. На сегодняшний день на учете по предоставлению бесплатных участков стоят свыше 16,2 тысячи семей», — уточнил глава ведомства Тихон Фирсов.

В этом году администрация передала участки 123 семьям в Домодедове, 67 — в Жуковском, 52 — в Электростали, 43 — в Раменском и 40 — в Одинцове.

В ведомстве напомнили, что многодетные могут получить поддержку в виде выплаты в размере 400 тысяч рублей взамен земельного участка. Для этого нужно подать заявку на региональном портале.