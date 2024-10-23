Свыше 650 инвалидов получили выплаты за полис ОСАГО в Подмосковье

Подмосковные инвалиды могут оформить компенсацию 50% от стоимости ОСАГО. С начала года этой возможностью воспользовались свыше 650 человек.

«Выплату за полис ОСАГО у нас в регионе получили свыше 650 инвалидов, среди которых более половины — это родители детей-инвалидов. Размер выплаты составляет 50% стоимости полиса, приходит она автоматически», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития добавили, что в этом году на компенсации ОСАГО направили уже свыше трех миллионов рублей. Воспользоваться услугой могут как сами жители с ОВЗ, так и родители детей с ОВЗ. Нужно, чтобы у заявителя были медицинские показания на приобретение автомобиля.

Оформить компенсацию можно на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.