Свыше 6,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье в июне

В Московской области растет число собственников, которые оформляют в установленном порядке земельные участки и построенную на них недвижимость. По итогам первого полугодия в регионе зарегистрировали свыше 33,5 тысячи объектов.

Наиболее востребованным остается оформление объектов индивидуального жилищного строительства. Жители Подмосковья не только возводят частные дома, но и активно регистрируют их, получая юридически подтвержденное право собственности. Это способствует увеличению налоговых поступлений и обеспечивает прозрачный учет жилого фонда.

Только за июнь в регионе на кадастровый учет поставили и зарегистрировали свыше 6,6 тысячи капитальных объектов. Около двух третей из них составили индивидуальные жилые дома общей площадью 548 тысяч квадратных метров.

По оценкам специалистов, оформление этой недвижимости позволит ежегодно пополнять бюджет региона примерно на 76 миллионов рублей за счет налоговых поступлений.

Наибольшее количество зарегистрированных объектов в июне зафиксировали в Истре — 2543. Второе место занял Раменский округ, где оформили 2409 зданий, а третьим стал Дмитровский округ с показателем 1836 зарегистрированных строений. Во всех трех муниципалитетах основную часть составили частные жилые дома.