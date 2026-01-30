Свыше 65 тысяч человек записались в кружки в домах культуры Подмосковья онлайн

Жители Подмосковья могут записаться в творческую студию и оформить все необходимые документы, не выходя из дома. В Министерстве культуры и туризма региона уточнили, что раньше для оформления документов было необходимо лично посетить дом культуры.

С прошлого года сделать это можно на платформе «Дома культуры Подмосковья», а заверить договор — электронной подписью с портала государственных услуг.

Всего за несколько месяцев новой системой воспользовались свыше 65 тысяч человек.