Свыше 65 тысяч человек записались в кружки в домах культуры Подмосковья онлайн
Жители Подмосковья могут записаться в творческую студию и оформить все необходимые документы, не выходя из дома. В Министерстве культуры и туризма региона уточнили, что раньше для оформления документов было необходимо лично посетить дом культуры.
С прошлого года сделать это можно на платформе «Дома культуры Подмосковья», а заверить договор — электронной подписью с портала государственных услуг.
Всего за несколько месяцев новой системой воспользовались свыше 65 тысяч человек.
Еще год назад после заявки на портале все равно нужно было везти документы в ДК лично. Из-за графика еле успевала — дочь почти пропустила набор в танцевальную группу. Сейчас все оформляется удаленно, за три минуты. Огромная экономия времени.
Марина Морозова
жительница деревни Нестерово
Нововведение оценили не только жители, но и сотрудники учреждений.
Теперь все в цифре: человек записывается на портале, и договор создается автоматически. Для нас это огромное облегчение — нет бумаг, все данные по кружкам, участникам и льготам собраны в системе. Можем анализировать и планировать, а не перекладывать документы.
Наталья Варганова.
методист дома культуры «Дорохово» в Рузе
Внедрение электронных договоров стало частью масштабной программы модернизации сферы культуры в регионе. В Подмосковье также действует «Формула современного ДК», в рамках которого в 50 учреждениях обустроили зоны отдыха, провели бесплатный Wi-Fi и оборудовали точки для зарядки электронных устройств.
Также жители региона имеют возможность арендовать зал для репетиции или проведения концерта при помощи сервиса «Открытый ДК».