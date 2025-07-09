Свыше 630 тысяч цифровых проверок состояния спортплощадок провели в Подмосковье

Фото: Парк культуры и отдыха "Парк Мира" в Коломне / Медиасток.рф

Спортивные площадки Подмосковья регулярно проверяют при помощи цифровых технологий. Контроль ведут при помощи специального мобильного приложения. Благодаря этому уже было устранено более 1,7 тысячи нарушений.

Как рассказали в областном Мингосуправления, состояние площадок контролируют при помощи приложения «Проверки Подмосковья». Ежедневно сотрудники профильных ведомств осматривают более 12,6 тысячи мест. В ходе проверок они заполняют специальный чек-лист, который затем направляют в курирующее ведомства.

За все время было проведено более 630 тысяч проверок и устранено 1,7 тысячи нарушений.

Улицы и спортивные площадки также круглосуточно мониторят 66 тысячи камер системы «Безопасный регион». При обнаружении нарушений искусственный интеллект ставит задачу на их устранение. Умный помощник уже помог ликвидировать 202 тысячи дефектов.

Узнать больше об ИИ-практиках в Подмосковье можно на портале «Цифровой регион».