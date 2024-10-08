Свыше 62 тысяч участников «Активного долголетия» записались на курсы компьютерной грамотности

Участники клуба «Активное долголетие» посещают спортивные творческие и образовательные программы. Особой популярностью пользуются курсы по компьютерной и финансовой грамотности.

Проект «Активное долголетие» объединил 355 тысяч жителей Подмосковья, рассказала вице-губернатор Людмила Болатаева. С каждым месяцем участников становится больше.

Популярностью у пенсионеров пользуются образовательные курсы. Так, свыше 62,5 тысячи человек выбрали занятия по компьютерной грамотности, а уроки по праву и финансам посетили около 19 тысяч.

На таких программах пенсионеры учатся вести семейный бюджет, изучают дип-фейки, схемы мошенников, способы защиты банковских данных и многое другое.

Присоединиться к клубу могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Узнать подробнее о программах можно по ссылке.

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