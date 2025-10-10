Свыше 62 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья активно сдают кровь для пациентов больниц. В регионе подвели итоги донорской кампании за минувшие девять месяцев.

Биоматериалы необходимы для тех, кто нуждается в срочном переливании из-за болезней или несчастных случаев.

«За девять месяцев этого года в Подмосковье благодаря донорам заготовили более 62 тонн крови и ее компонентов, это почти на четыре тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Стать донором может любой совершеннолетний гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний.

Сдать кровь можно как в Московском областном центре крови и его филиалах, так и в рамках многочисленных выездных акций.

Для удобства доноров Московский областной центр крови на улице Металлургов в Москве работает без выходных с 08:00 до 14:00, предварительная запись не требуется.

Полный перечень всех учреждений Службы крови региона доступен на официальном сайте.