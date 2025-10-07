Свыше 600 тысяч жителей Подмосковья стали участниками «Активного долголетия»

В Подмосковье с 2019 года действует губернаторский проект «Активное долголетие». К нему присоединились уже почти 600 тысяч женщин старше 55 лет и мужчин старше 60.

Творческие и спортивные занятия для участников проходят в 68 клубах. Кроме того, в спорткомплексах они могут посещать бассейны или тренажерные залы. Каждый может найти хобби по душе, а участие в проекте бесплатное.

Для пожилых людей регулярно устраивают массовые мероприятия, в том числе фестиваль сапсерфинга в Одинцове, квест «Тайное золото Посадского СКИТА» в Сергиевом Посаде, «Осенний марафон» в Мытищах и многие другие.

Кроме того, желающие могут посещать экскурсии. Специально для жителей старшего возраста разработали 75 маршрутов по знаковым местам Московской области.

Проект, который продолжает развиваться, привлекает все больше участников, предлагая новые активности, в том числе занятия вокалом, иностранными языками, йогой, прогулки на каноэ, катание на лыжах, коньках и снегоходах.

Новые увлечения и социализация позволяют жителям дольше оставаться активными и здоровыми.

Подробности о проекте доступны на сайте.

