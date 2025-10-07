Свыше 600 тысяч жителей Подмосковья стали участниками «Активного долголетия»

В Подмосковье с 2019 года действует губернаторский проект «Активное долголетие». К нему присоединились уже почти 600 тысяч женщин старше 55 лет и мужчин старше 60.

Творческие и спортивные занятия для участников проходят в 68 клубах. Кроме того, в спорткомплексах они могут посещать бассейны или тренажерные залы. Каждый может найти хобби по душе, а участие в проекте бесплатное.

Для пожилых людей регулярно устраивают массовые мероприятия, в том числе фестиваль сапсерфинга в Одинцове, квест «Тайное золото Посадского СКИТА» в Сергиевом Посаде, «Осенний марафон» в Мытищах и многие другие.