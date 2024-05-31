Свыше 600 дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье с января

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Летом в Подмосковье повышенное внимание уделяют содержанию детских площадок. С начала года в Московской области выявили около 1,2 тысячи дефектов игровых элементов, большую часть которых уже устранили.

«На территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Во время инспекций проверяют наличие аварийных элементов, состояние оборудования, наличие вандальных надписей, а также состояние амортизирующего покрытия.

При выявлении проблем жителям Московской области рекомендуют обратиться в территориальное управление округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте