Свыше 600 дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье с января

Летом в Подмосковье повышенное внимание уделяют содержанию детских площадок. С начала года в Московской области выявили около 1,2 тысячи дефектов игровых элементов, большую часть которых уже устранили.

«На территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Во время инспекций проверяют наличие аварийных элементов, состояние оборудования, наличие вандальных надписей, а также состояние амортизирующего покрытия.

При выявлении проблем жителям Московской области рекомендуют обратиться в территориальное управление округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове.

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