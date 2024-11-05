Свыше 600 человек посетили акцию «Ночь искусств» в музее Чайковского в Клину

Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в музее-заповеднике Чайковского в Клину 3 ноября. Для гостей провели выставки, тематические экскурсии и балет. Мероприятие посетили свыше 620 человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, музей-заповедник ежегодно участвует в акции «Ночь искусств» и готовит для гостей специальную программу.

Весь вечер для посетителей работали выставочные проекты музея. Вечером прошли экскурсии по мемориальному дому Чайковского, а также по кабинету его брата Модеста, который был поклонником итальянского искусства. Там размещены копии работ Леонардо да Винчи, Рафаэля, Донателло, Тициана, предметы быта и многое другое.

Кроме того, для семей провели игру «Все искусства в гости к нам» и программу «Сказки ученого кота».

Вечер завершился балетами «Шопениана» и «Анна Каренина».