Свыше 600 бесхозных плотин оформили в собственность округов Подмосковья с 2017 года

Гидротехнические сооружения, у которых нет владельца, продолжают оформлять в муниципальную собственность в Подмосковье. С 2017 года свыше 600 объектов передали округам, что сделало возможным ремонт и своевременное обслуживание плотин.

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел выездное заседание в Домодедове. Депутаты совместно с коллегами из разных ведомств осмотрели плотину на реке Конопелька и обсудили оформление бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность.

«Начиная с 2017 года, количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории региона снизилось с 663 до 48. Наличие таких сооружений представляет серьезную угрозу особенно в период осенне-весеннего половодья и паводка. Тему неоднократно поднимал на оперативном совещании наш губернатор, и сейчас этому вопросу повышенное внимание», — сказал председатель комитета Владимир Шапкин.

Депутат подчеркнул, что муниципалитетам следует как можно скорее принять на баланс свои бесхозяйные гидротехнические сооружения. Это поможет не допустить экологических бедствий и защитит имущество жителей.

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