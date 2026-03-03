Свыше 60 выездных донорских акций провели в Подмосковье с начала года

В Московской области регулярно проводят выездные донорские акции. Они позволяют сдать кровь и ее компоненты недалеко от дома.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет, у которого нет противопоказаний.

«Выездной формат позволяет не только расширить географию донорства, но и привлечь новых участников, обеспечивая тем самым стабильность запасов крови и ее компонентов для медицинских учреждений Подмосковья. Всего с начала года Московский областной центр крови провел 65 выездных акций, во время которых заготовили более 1,6 тонны крови и ее компонентов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Биоматериал необходим пациентам больниц с онкологическими заболеваниями, ожогами, травмами и другими патологиями.

Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

Полный список учреждений Службы крови Московской области доступен на сайте.