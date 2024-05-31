Свыше 60 уроков электробезопасности провели в школах Подмосковья

Фото: Россети Московский регион

Специалисты «Россети Московский регион» провели более 60 уроков электробезопасности для детей в преддверии летних каникул. Полезные знания получили более тысячи учеников учреждений Москвы и Подмосковья.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, детям рассказали об опасности электрического тока и о правилах обращения с домашней техников. Их предупредили об опасности рыбачить и запускать воздушного змея вблизи линий электропередачи и проникновения в подстанции.

Школьники также освоили «гусиный шаг», который позволяет выбраться из зоны действия напряжения. Кроме того, им показали способы оказания первой помощи пострадавшим от удала током.

«На уроках электробезопасности ребята получили возможность поближе познакомиться с профессией энергетика: примерить каску и диэлектрические перчатки, подержать в руках используемые в работе инструменты и приспособления», — добавили в министерстве.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин напомнил, что регион уделяет большое внимание вопросам электробезопасности и обучению детей правильному обращению с техникой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Предвыборный цирк. Главные вопросы о деле против Трампа и его будущем

Еще один? Что известно об аналоге YouTube от «Яндекса»

«Отогрели». Муж родившей на скамейке жительницы Владивостока — о состоянии ребенка

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте