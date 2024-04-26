Свыше 60 тысяч цветов высадят в Лобне летом | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 10:07 Свыше 60 тысяч цветов высадят в Лобне летом Медиасток.рф

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Весенняя кампания по озеленению началась в Лобне. Этим летом в округе высадят более тысячи деревьев и 60 тысяч цветов.

Городская администрация и управляющие компании уже получили саженцы кизильника, которым в ближайшее время украсят 15 дворов. Площадки выбирают с учетом мнения жителей и по результатам регулярных обходов главы городского округа Лобня Анны Кротовой.

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Также полторы тысячи саженцев кизильника планируют использовать в качестве живой изгороди. Присоединиться к посадке могут все желающие. Специалисты управляющих компаний объяснят, как это делать правильно, и помогут с инвентарем.

«В прошлом году мы высадили более трех тысяч кустов кизильника. На этой неделе мы получаем три тысячи цветов, также будем радовать жителей нашей красотой. Надеемся, что такая совместная работа будет привлекать жителей к поддержанию порядка и чистоты в нашем городе», — поделилась первый заместитель директора МП «Домовладение» Оксана Бучек.

Деревья, кустарники и цветы будут высаживать на субботниках и во время городских и областных акций. Главная цель — сделать уютными дворы жилых домов, городские улицы, парки и скверы.

«В городе планируется за весенний период высадить более тысячи саженцев — кустов и деревьев. Также планируется цветочное оформление — это петуньи и бегонии. Всего будет порядка 50-60 тысяч цветов», — отметил заместитель главы городского округа Лобня по вопросам ЖКХ Алексей Синелобов.

Кроме того, в центральном парке, который благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды», специалисты с учетом перепланировки бережно пересадили более сотни деревьев. Уже к концу лета обновленный парк будет радовать горожан новыми павильонами, площадками, кафе и зонами отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что парки региона благоустроят с учетом мнения жителей.

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