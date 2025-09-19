Свыше 6 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в передвижных комплексах
Прививку от гриппа в Подмосковье можно сделать не только в поликлинике, но и в передвижных комплексах. Медики работают возле торговых центров, железнодорожных станций и автовокзалов.
Специалисты используют безопасные современные препараты отечественного производства.
«Я призываю всех пройти вакцинацию уже сейчас, чтобы успел выработаться иммунитет. Грипп — коварное и опасное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям, а прививка является самым надежным способом защиты от него», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
По его словам, уже более 6,1 тысячи человек прошли вакцинацию в мобильных комплексах.
Для прохождения процедуры при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед прививкой врачи осматривают пациентов.
График выездов мобильных комплексов в сентябре доступен на сайте Министерства здравоохранения Московской области.