Свыше 6 тысяч жителей Люберец выполнили нормативы ГТО на знаки отличия
В городском округе Люберцы подвели итоги Федеральной программы физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне». Более шести тысяч человек выполнили нормы на знаки отличия.
Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский отметил, что в 2025 году жители городского округа Люберцы активно включились в мероприятия по выполнению норм ГТО. Более шести тысяч человек сделали это успешно, сдав нормативы на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия в 18-ти возрастных категориях.
Он добавил, что основные мероприятия по выполнению нормативов прошли на стадионах «Урожай» в Томилине и «Орбита» в Дзержинском.
«В городском округе Люберцы реализуются уникальные проекты, которые становятся с каждым годом все более популярными. Это „В школу с ГТО“, „В вуз с ГТО“, Корпоративная лига ГТО для работников предприятий и „Всей семьей с ГТО“, — сообщил руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.
Он добавил, что знак отличия ГТО — это не только подтверждение уровня физической подготовки, но и определенные бонусы: дополнительные баллы к ЕГЭ, повышенные стипендии для студентов, поощрения от работодателей.