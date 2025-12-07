Свыше 6 тысяч жителей Люберец выполнили нормативы ГТО на знаки отличия

В городском округе Люберцы подвели итоги Федеральной программы физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне». Более шести тысяч человек выполнили нормы на знаки отличия.

Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский отметил, что в 2025 году жители городского округа Люберцы активно включились в мероприятия по выполнению норм ГТО. Более шести тысяч человек сделали это успешно, сдав нормативы на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия в 18-ти возрастных категориях.

Он добавил, что основные мероприятия по выполнению нормативов прошли на стадионах «Урожай» в Томилине и «Орбита» в Дзержинском.