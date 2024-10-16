Свыше 6 тысяч подмосковных медиков приняли участие во всероссийской акции профсоюзов

Свыше шести тысяч медиков из Подмосковья приняли участие во всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд». Для них провели конкурсы, флешмобы, конференции и многое другое.

Акция прошла с 30 сентября по 11 октября под девизом «Достойный труд — основа благополучия семьи». В этом году ее направили на продвижение семейных ценностей. Для медиков провели более 100 мероприятий, рассказал заведующий организационно-аналитическим отделом областной организации профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Тодоренко.

«Свыше 200 собраний в коллективах провели наши председатели, а всего мероприятия, приуроченные к акции, посетили более шести тысяч человек. Мы благодарим председателей и профсоюзных активистов за вовлеченность и неравнодушие», — отметил он.

В ходе акции провели конкурсы видеороликов и детских рисунков, интеллектуальные игры, флешмобы, профориентационные занятия для школьников, спортивные турниры и многое другое.

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