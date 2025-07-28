Свыше 6 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

Восемь каруселей «Сказка», расположенных в разных округах Московской области, за минувшую неделю приняли 6,38 тысячи гостей. Самым популярным оказался аттракцион в центральном парке Ногинска, который посетили 4,5 тысячи человек.

Второе место по посещаемости заняла карусель в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, на котором прокатились 3,7 тысячи посетителей.

Замыкает тройку лидеров аттракцион в усадебном парке Кривякино в Воскресенске, собравший более 2,6 тысячи гостей.

В летний сезон при хорошей погоде каждая карусель в среднем принимает около 3,5 тысячи человек еженедельно.

Все карусели доступны для посетителей бесплатно с 11:00 до 20:00, выходные дни — понедельник и вторник. Только в Домодедове аттракцион работает без выходных.

Дизайн каруселей, установленных в рамках губернаторской программы, разработал дизайнер Денис Симачев.