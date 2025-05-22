Свыше 560 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

Голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Подмосковье. Уже свыше 566 тысяч жителей региона определились, какие общественные пространства нуждаются в обновлении в первую очередь.

Среди лидеров голосования — Славянский бульвар в Подольске, Красковский карьер в Люберцах и парк «Дубки» в Химках. В Раменском жители поддерживают проект благоустройства набережной озера Пионер, а в Домодедове — сквер у Востряковского дома культуры.

Большую активность проявляют участники голосования из Пушкинского округа, Воскресенска, Щелкова, Зарайска и Реутова.

«С самого первого дня сделать свой выбор жителям помогают наши волонтеры Подмосковья», — обратила внимание министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Важно, что объекты для благоустройства выбирают именно жители. Это позволяет властям сделать то, что действительно необходимо людям.

«В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 округах», — отметил заместитель председателя правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проголосовать за понравившийся проект на портале госуслуг могут все жители области старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня включительно.